La Unió Europea finança la restauració de la muralla del Castell de Cullera afectada per la DANA

El Fons de Solidaritat assigna 111.319 euros per a la rehabilitació d’emergència
Les ajudes europees permeten alleujar la despesa municipal i recuperar patrimoni
L’Ajuntament de Cullera rebrà una ajuda de 111.319 euros procedent del Fons de Solidaritat de la Unió Europea (FSUE) per a fer front als danys ocasionats en la muralla del Castell a causa de les inundacions derivades de la DANA de 2024.
Aquesta quantitat compensarà les despeses que el consistori va assumir inicialment per a la recuperació i reparació d’emergència del llenç oriental i la torre cantonera del primer albacar, un dels elements patrimonials més emblemàtics de la ciutat. Els treballs de restauració van finalitzar a l’abril de 2025.
La concessió de l’ajuda ha sigut comunicada pel Ministeri d’Hisenda, dins del marc de la mobilització extraordinària de fons aprovada pel Parlament Europeu per a fer front als desastres climàtics.
Les conseqüències de la DANA de 2024 en la Comunitat Valenciana han sigut catalogades com a “catàstrofe natural greu”, fet que ha permés activar aquest fons europeu per a sufragar actuacions urgents i despeses essencials durant l’emergència.
Des del consistori valoren positivament aquesta resolució, ja que suposa alleujar l’esforç econòmic municipal després dels danys patits. A més, l’arribada d’aquestes ajudes representa un suport institucional clau per a Cullera i altres municipis afectats, i una oportunitat per a avançar en la recuperació d’infraestructures i patrimoni després d’un dels episodis meteorològics més greus registrats a la Comunitat Valenciana.