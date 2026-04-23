Denuncien el mal estat del poliesportiu de Benifaió abans de la Motion Cup

L’esdeveniment esportiu posa en evidència la falta de manteniment de les instal·lacions
El veïnat i l’oposició critiquen una situació d’abandonament absolut per part de la regidoria
El pròxim cap de setmana, el poliesportiu municipal de Benifaió acollirà la Motion Cup, un esdeveniment que atraurà nombrosos participants i visitants. No obstant això, esta cita esportiva ha servit per a evidenciar el lamentable estat de les instal·lacions.
Des del Grup Municipal Popular, junt amb el regidor no adscrit, s’ha denunciat públicament una situació d’abandonament absolut, marcada per la presència de brutícia acumulada, desperfectes visibles i una clara sensació de deixadesa que afectarà la imatge del municipi.
Els vestidors es troben en condicions impropies, amb un deteriorament evident i elements que es desprenen, sense un manteniment adequat. A més, les xarxes estan completament trencades i els màstils continuen sense reparar, malgrat que es va anunciar una actuació el passat mes de febrer.
Segons les crítiques, esta situació és conseqüència d’una gestió inexistent per part de la regidoria d’Esports, que no ha actuat amb previsió ni ha garantit el manteniment d’una instal·lació clau per al municipi.
D’esta manera, la Motion Cup, que hauria de ser una oportunitat per a projectar una imatge positiva de Benifaió, corre el risc de mostrar una realitat marcada per la degradació i la falta de cura, lluny del que mereixen els veïns i visitants.