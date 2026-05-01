Cullera acull una xarrada de la Guàrdia Civil per protegir les persones majors davant estafes

La sessió tindrà lloc el 7 de maig a la Casa de la Cultura
Es donaran claus per detectar ciberdelictes i prevenir fraus i enganys
La Guàrdia Civil impartirà a Cullera una xarrada informativa dirigida a persones majors amb l’objectiu de reforçar la seua seguretat i previndre situacions de risc relacionades amb ciberdelinqüència, estafes i altres delictes. L’activitat se celebrarà el dijous 7 de maig a les 17.00 hores a la Casa de la Cultura.
La jornada oferirà informació pràctica per a detectar i evitar estafes tant en l’àmbit digital com en la vida quotidiana, així com consells per actuar amb seguretat i saber com denunciar qualsevol situació sospitosa.
Durant la sessió, agents de la Guàrdia Civil explicaran també qüestions relacionades amb robatoris, fraus, violència de gènere i maltractaments, amb l’objectiu de donar eines útils a les persones assistents per reconéixer possibles amenaces.
L’activitat s’emmarca dins del Plan Mayor Seguridad del Ministeri de l’Interior, que busca reforçar la protecció de les persones majors, un col·lectiu especialment vulnerable davant les noves formes de criminalitat i l’escletxa digital.
Des de l’organització es destaca la importància de la prevenció i la informació com a millor eina per evitar ser víctimes de delictes, especialment en un context en què les estafes digitals són cada vegada més freqüents.
La participació en la xarrada és totalment gratuïta.