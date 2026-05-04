Alzira presenta la Biosfira 2026 i les jornades “Alzira en Verd” per impulsar la sostenibilitat

Alzira ha presentat hui la nova edició de la Biosfira i les jornades “Alzira en Verd”, dues cites que convertiran la ciutat en epicentre de la sostenibilitat del 4 al 14 de maig.
Les jornades, que tindran lloc a la Casa de la Cultura, inclouen conferències, taules redones i activitats divulgatives per abordar reptes com el canvi climàtic, l’urbanisme i la gestió d’emergències.
A més, l’alcalde ha destacat el paper clau de l’educació en la construcció del futur.
Per la seua part, la Biosfira 2026 se celebrarà els dies 9 i 10 de maig al parc de l’Alquenència, amb espais temàtics, mercat de proximitat, tallers i activitats per a tots els públics.
Una proposta oberta i transversal que també posa el focus en la participació dels joves.
Amb tot, Alzira aposta per conscienciar la ciutadania i avançar cap a un model de ciutat més sostenible, participativa i preparada per als reptes del futur.