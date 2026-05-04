Carlet reobri el Teatre El Siglo després de 47 anys com a nou referent cultural

La rehabilitació combina la conservació del patrimoni amb instal·lacions modernes
El municipi recupera un espai clau per a la vida cultural i social
Carlet ha recuperat un dels seus espais més emblemàtics amb la rehabilitació integral del Teatre El Siglo, tancat durant quasi mig segle. L’actuació ha combinat la conservació del patrimoni històric amb la modernització de les instal·lacions, convertint-lo en un espai adaptat a les necessitats actuals.
El projecte ha inclòs la renovació de l’escenari, la sala i les butaques, així com la incorporació de nous sistemes d’il·luminació i so, que permeten fer del teatre un recinte cultural polivalent.
La reobertura s’ha viscut amb gran emoció entre els veïns i veïnes, que han pogut redescobrir l’edifici durant unes jornades de portes obertes amb participació d’associacions locals. Des del consistori han destacat que no sols s’han reobert les portes d’un edifici, sinó també les de l’esforç conjunt entre institucions per recuperar el patrimoni del poble.
El Teatre El Siglo, inaugurat en 1889 i tancat des de 1979, inicia ara una nova etapa com a espai polivalent per a representacions, concerts i activitats culturals.
Des de l’Ajuntament també s’ha volgut reconéixer el treball de totes les persones implicades en el projecte, destacant que esta rehabilitació és fruit d’un compromís col·lectiu amb la cultura i la identitat local.
Amb esta reobertura, Carlet recupera no sols un edifici històric, sinó també un motor per a dinamitzar la vida cultural i social del municipi.