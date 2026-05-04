El col·legi Luis Vives presenta la 44a edició de la seua Volta a Peu a Sueca

La prova esportiva més antiga del municipi compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports
L’esdeveniment se celebrarà el 15 de maig amb categories escolars i absoluta
El col·legi Luis Vives celebrarà el pròxim 15 de maig la 44a Volta a Peu, considerada la carrera més antiga d’aquesta modalitat a Sueca. La prova compta amb el suport de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports, i manté un fort caràcter escolar, participatiu i comunitari.
Des de l’AMPA, la seua representant Lourdes Osca ha destacat la importància de mantindre la tradició i la il·lusió de tota la comunitat educativa, amb la implicació de famílies, associacions, clubs i empreses locals.
L’alcalde i responsable d’Esports, Julián Sáez, ha subratllat el valor d’una prova que reuneix cada any centenars de xiquets i xiquetes, així com atletes locals en la categoria absoluta. També ha expressat el desig que la Volta a Peu continue creixent fins a arribar al seu 50 aniversari.
Per la seua part, la regidora de Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha destacat especialment la participació dels més menuts i ha convidat tots els centres educatius a participar, ressaltant el caràcter solidari i integrador de la ciutat.
La prova començarà a les 18:30 h amb la categoria Menudets, i continuarà de manera progressiva amb Querubins, Prebenjamins, Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets. La categoria Absoluta arrancarà a les 20:00 h, oberta a corredors nascuts en 2013 i anteriors.
Les inscripcions es realitzaran a través dels centres educatius per a les categories escolars i en la web www.cronorunner.com per a la categoria absoluta, amb opció d’inscripció presencial el mateix dia de la prova.
L’esdeveniment es consolida així com una cita esportiva destacada, amb un fort component familiar, educatiu i de convivència local.