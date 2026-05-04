El Consell celebra el seu ple a La Vila Joiosa per a impulsar l’economia i reforçar la proximitat amb el territori

El Consell de la Generalitat ha celebrat el seu ple fora de València, concretament a La Vila Joiosa, en una sessió presidida pel cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
La reunió s’ha desenvolupat a la Casa Museu La Barbera dels Aragonés, en una aposta per acostar l’activitat institucional als diferents territoris de la Comunitat Valenciana i posar en valor el seu patrimoni cultural.
Durant la sessió, el Consell ha abordat mesures centrades en el desenvolupament econòmic i social, amb especial atenció al suport al teixit empresarial, la creació d’ocupació i la dinamització del territori.
Entre els assumptes tractats, destaca l’impuls al turisme sostenible i la diversificació de l’oferta turística, així com programes d’ajudes per a pimes i autònoms per fomentar la innovació i l’activitat econòmica.
La celebració d’este ple fora de la capital autonòmica s’ha valorat com un gest de proximitat institucional, per a reforçar la cohesió entre comarques.
Juanfran Pérez Llorca ha destacat la importància d’estes trobades itinerants, afirmant que el Consell ha d’estar prop dels municipis i de la ciutadania, escoltant les seues necessitats.
Amb esta iniciativa, la Generalitat aposta per un model de govern més pròxim i descentralitzat, amb l’objectiu d’un desenvolupament equilibrat del territori valencià.
El Consell ix al territori per a escoltar i decidir més prop de la ciutadania.