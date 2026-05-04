Hospital La Fe aconseguix una taxa d’embaràs del 40 % en tractaments per evitar malalties hereditàries

El diagnòstic genètic preimplantacional permet detectar més de 5.000 patologies abans de la gestació
La tecnologia reduïx la taxa d’avortaments fins al 10 %
La Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha registrat una taxa d’embaràs del 40 % en tractaments destinats a evitar la transmissió de malalties hereditàries, una tècnica que permet a famílies amb risc genètic tindre fills sans.
Des de la implantació en 2010 del Diagnòstic Genètic Preimplantacional, el centre ha aconseguit 157 embarassos viables, amb 125 naixements de bebés sans i altres gestacions encara en curs. Aquesta tècnica permet analitzar genèticament els embrions obtinguts in vitro i seleccionar aquells lliures d’alteracions genètiques abans de ser transferits a l’úter.
El procediment és aplicable a més de 5.000 malalties, entre les quals es troben la fibrosi quística, l’hemofília o diverses patologies neurològiques i metabòliques. A més, també permet detectar mutacions associades a càncer hereditari.
El procés inclou una biòpsia embrionària en fase de blastocist i l’ús de tècniques avançades com la seqüenciació massiva d’ADN, que oferixen una alta precisió en l’anàlisi genètica. Una vegada identificat un embrió sa, es procedix a la seua implantació.
Segons els especialistes, l’èxit del tractament depén principalment de factors com l’edat de la dona i la reserva ovàrica. A més, aquesta tècnica millora l’evolució de l’embaràs, situant la taxa d’avortament al voltant del 10 %, per davall de la mitjana general.
El programa es desenvolupa dins dels criteris de la legislació vigent i forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut en determinats casos, oferint una alternativa segura i eficaç per a evitar la transmissió de malalties genètiques.