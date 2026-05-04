La Casa de la Cultura de l’Alcúdia acull una xarrada sobre la situació econòmica municipal

L’acte analitza els retards en pagaments, subvencions bloquejades i ajudes pendents
Els ponents apunten a un desequilibri pressupostari com a origen del problema
La Casa de la Cultura de l’Alcúdia va acollir el passat 29 d’abril la xarrada titulada “Saps per què no estàs cobrant? La veritat per davant”, una trobada informativa dirigida a la ciutadania per explicar la situació econòmica del municipi, marcada per retards en pagaments i subvencions bloquejades.
En l’acte van participar Juan Manuel, portaveu del Partit Popular a l’Alcúdia, i Laura Sáez, alcaldessa de Carlet i diputada provincial d’Hisenda, que van exposar les causes de la situació i possibles vies de solució.
Segons va explicar Juan Manuel, el problema s’origina en 2024, quan es van pressupostar ingressos superiors als reals, cosa que va generar un desequilibri pressupostari. També va assenyalar que no es va aprovar el pla econòmic financer, i que la pròrroga dels pressupostos ha provocat que no s’hagen pogut cobrar subvencions en 2025.
Per la seua part, Laura Sáez va destacar que la situació està afectant directament a empreses, comerços i autònoms, i va insistir en la necessitat d’aprovar nous pressupostos per millorar la disponibilitat econòmica i reduir els terminis de pagament, que actualment superen els límits legals.
Des de l’organització es va remarcar la importància de desbloquejar la situació mitjançant uns nous pressupostos municipals, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera i el compliment de la normativa.
La xarrada va servir per explicar una problemàtica que està generant preocupació entre la ciutadania de l’Alcúdia i que afecta de manera directa el funcionament econòmic local.