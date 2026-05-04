La Diputació estudiarà finançar íntegrament la reconversió de l’estació de Manuel en centre cívic

El municipi necessita 123.000 euros addicionals per a transformar l’antiga estació en un espai multiús
Manuel rep més d’1,1 milions del Pla Obert d’Inversions, superant la dotació de l’anterior legislatura
La Diputació de València estudiarà assumir el finançament complet del projecte de reconversió de l’antiga estació de Manuel en un centre cívic, una iniciativa que pretén donar nova vida a un espai en desús des de l’any 2009.
Així ho ha traslladat el president de la institució provincial, Vicent Mompó, a l’alcalde de Manuel, César Carbonell, durant una reunió mantinguda a la seu de la Diputació, en la qual també s’han repassat les actuacions en marxa al municipi.
El projecte contempla la rehabilitació de l’estació, actualment en ruïnes, per a convertir-la en un espai diàfan i polivalent d’uns 300 metres quadrats, apte per a activitats culturals, esportives i socials, com exposicions, campionats o actes festius.
Per a fer realitat esta actuació, l’Ajuntament disposa encara de 280.000 euros del Pla Obert d’Inversions, però necessita 123.000 euros addicionals per a completar el finançament.
A més del seu ús com a centre cívic, la ubicació de l’estació, en el recorregut de la Via Verda entre Xàtiva i la Pobla Llarga, permetria revaloritzar l’espai i aprofitar el pas constant de visitants.
Durant la trobada, també s’han analitzat altres projectes finançats amb el Pla Obert, pel qual Manuel té assignats 1.119.657 euros, una xifra que supera en 204.297 euros la de la legislatura anterior.
Entre les actuacions ja executades o en marxa destaquen la instal·lació d’una bomba d’aigües residuals, la renovació de canonades de fibrociment, així com pròximes obres en parcs, una passarel·la sobre la Via Verda i noves infraestructures esportives.
Des de la Diputació s’ha posat en valor el conjunt d’inversions, destacant que es tracta de projectes que milloren la qualitat de vida, la mobilitat i els serveis municipals, dins d’un pla que aposta per adaptar les inversions a les necessitats reals dels municipis.