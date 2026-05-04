La Generalitat constitueix la Mesa Permanent de Treball amb les Associacions Afectades per la dana

Cada reunió es centrarà de forma monogràfica en un tema concret com ajudes, atenció psicològica o infraestructures
El Consell assegura que l’objectiu és situar les víctimes en el centre de la recuperació i reforçar la coordinació amb les associacions
La Generalitat ha constituït este dilluns la Mesa Permanent de Treball amb les Associacions Afectades per la dana, un fòrum tècnic que naix amb l’objectiu prioritari de donar veu directa a les víctimes de la riuada del 29 d’octubre de 2024 i fer-les partícips de les polítiques públiques de recuperació i reconstrucció.
El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, i la directora general d’Atenció a les Víctimes i als Afectats, Amparo Clemente, han assistit a la primera reunió d’este òrgan, que ha comptat amb la participació de més de mitja dotzena d’associacions. Mérida ha assenyalat que esta mesa respon a la necessitat que la reconstrucció es construïsca de forma compartida amb qui ha patit la catàstrofe, destacant que la “mà està estesa”.
La mesa es configura com un espai de diàleg estable a mitjà i llarg termini, amb reunions ordinàries trimestrals i extraordinàries quan ho sol·liciten els seus membres. A més, cada encontre abordarà un tema monogràfic com ajudes, atenció psicològica, infraestructures o reconstrucció comunitària.
Per acord de les associacions, la pròxima reunió estarà centrada en qüestions relacionades amb les emergències i comptarà també amb personal tècnic de l’àrea competent.
Este òrgan tindrà caràcter consultiu i permetrà la identificació de necessitats prioritàries, la formulació de propostes de millora i el seguiment de mesures adoptades, a més de servir com a canal estable de comunicació entre l’administració i les entitats afectades.
En la reunió han participat associacions com Acció Social per Chiva, RESPAEM, l’Associació d’Afectats d’Alfafar, Germanor o Tots a una Veu, entre altres. La Generalitat insistix que la mesa busca garantir que la reconstrucció es realitze amb les víctimes, des de les víctimes i per a les víctimes.