LA UNIÓ reclama ajudes urgents per als citricultors afectats pel virus de la clorosi nervial groga

El cultiu de la llima és el més perjudicat per una malaltia ja present en tota la Comunitat Valenciana
Els productors denuncien un fort impacte econòmic per l’obligació d’arrancar arbres sense compensació
La Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura la posada en marxa d’una línia d’ajudes urgent i específica per a les explotacions citrícoles afectades pel virus de la clorosi nervial groga, que obliga a la destrucció dels arbres infectats.
L’organització reclama que aquestes ajudes incloguen indemnitzacions pel valor de les plantacions destruïdes, compensacions per la pèrdua de renda durant el període improductiu, suport per a la replantació i cobertura dels costos d’arrancada i eliminació dels arbres. A més, insisteix que les ajudes es tramiten amb caràcter urgent i procediments simplificats.
La situació es deriva de la resolució publicada el 21 d’abril de 2026, que confirma la presència del virus en la Comunitat Valenciana i estableix mesures obligatòries d’erradicació i control, especialment en comarques com el Baix Vinalopó i el Baix Segura. Entre aquestes mesures destaca l’obligació de destruir completament els arbres infectats en un termini màxim de quinze dies.
Aquesta actuació, basada en la normativa de sanitat vegetal, busca frenar la propagació d’un virus amb alta capacitat de dispersió i sense tractament curatiu, però comporta un fort impacte econòmic per als llauradors, que han d’assumir la pèrdua del seu capital productiu sense compensacions específiques.
La destrucció de plantacions implica no sols la pèrdua immediata de collita, sinó també la desaparició d’anys d’inversió i un període prolongat sense ingressos fins que les noves plantacions entren en producció, a més dels costos addicionals associats.
LA UNIÓ considera que, encara que les mesures són necessàries per a protegir el conjunt del sector, no és just que el cost recaiga exclusivament en els productors afectats, ja que es tracta d’una actuació d’interés general.
Fins al moment s’han confirmat 22 casos positius a la Comunitat Valenciana. Les espècies més afectades són llimera, llima i taronger amarg, amb símptomes com l’engroguiment de les nervadures i deformacions en les fulles, que provoquen una reducció del rendiment. Altres cultius com el taronger i el mandariner clementina poden ser portadors, però sense mostrar símptomes visibles.
Finalment, l’organització també reclama més inversió en investigació, especialment en el desenvolupament de patrons tolerants, i destaca la importància de reforçar centres de referència com l’IVIA.