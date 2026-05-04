Pérez Llorca destaca el paper de les arts en l’educació per a fomentar la creativitat i la inclusió

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha posat en valor la integració de les arts en l’àmbit educatiu com una eina clau per a potenciar la creativitat, la inclusió i el desenvolupament integral de l’alumnat.
Ho ha fet durant la seua assistència a un assaig del projecte Innov@cant, celebrat a La Vila Joiosa, on també ha estat acompanyat per la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí.
L’activitat forma part del programa Innov@ARTS, una iniciativa que impulsa la innovació educativa a través de disciplines artístiques com la música, les arts escèniques, la comunicació audiovisual i les arts plàstiques.
En l’assaig han participat alumnes de cinqué i sisé de Primària de diversos centres educatius, incloent escoles de La Vila Joiosa i del centre rural agrupat de Relleu, Orxeta i Sella, així com alumnat d’educació especial.
Els participants han interpretat la cantata “Ser persona, emociona”, acompanyats per l’Agrupació Musical Mediterrani, en una proposta que combina música, emocions i treball col·laboratiu.
Segons ha assenyalat el cap del Consell, este tipus d’iniciatives “contribuïxen a enriquir el procés educatiu i a oferir noves oportunitats d’aprenentatge a través de l’expressió artística”.
El programa Innov@ARTS es desenvolupa mitjançant convocatòries anuals dirigides a centres públics d’Educació Primària i Educació Especial, amb recursos facilitats per la Generalitat.
Les arts guanyen protagonisme a les aules com a motor de creativitat i inclusió.