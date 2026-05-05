RIBERA
TELEVISIÓ

Almussafes tria la seua Reina de les Festes 2026 en una nit plena d’emoció

Almussafes ja té Reina de les Festes 2026

El Centre Cultural va acollir una gala marcada per la il·lusió, els nervis i l’emoció, amb l’auditori ple i més de 500 persones seguint l’acte en directe.

La gran protagonista de la nit va ser Laia Alepuz Monserrat, representant de la Falla Primitiva, elegida com a màxima representant festiva del municipi.

El seu regnat començarà el pròxim 3 de juliol, coincidint amb l’inici de les festes d’estiu.

També es va presentar la Cort d’Honor, formada per huit joves del municipi.

Una nit especial que dona el tret d’eixida a unes festes molt esperades a Almussafes.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats