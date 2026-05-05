Carmen Ortí reafirma el suport del Consell als equips directius dels centres educatius

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha reafirmat el compromís del Consell amb els equips directius dels centres educatius i ha apostat per la simplificació administrativa per a millorar el seu funcionament.
Així ho ha traslladat durant una reunió de coordinació celebrada a La Vila Joiosa, on han participat els equips directius de tots els centres públics de la comarca de la Marina Baixa.
Durant la trobada, la consellera ha destacat la importància de mantindre una escolta activa amb tota la comunitat educativa —direccions de centres, famílies, sindicats i associacions— per a conéixer de primera mà les seues necessitats i reivindicacions.
La reunió, celebrada a Vilamuseu, ha servit també per a posar en valor el paper clau dels equips directius en el funcionament del sistema educatiu i en la gestió del dia a dia dels centres.
En este sentit, Carmen Ortí ha recordat la posada en marxa del Cefire de Lideratge Educatiu, una iniciativa destinada a assessorar, formar i acompanyar les direccions dels centres, amb l’objectiu de reforçar la seua capacitat de gestió.
Segons ha assenyalat, este recurs contribuirà a dotar als equips directius de més ferramentes per a afrontar els reptes actuals del sistema educatiu amb major eficàcia.
