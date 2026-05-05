Cullera entra en el Top 5 de ciutats d’Espanya amb més quilòmetres de platges amb Bandera Blava

Rècord històric amb 10 Banderes Blaves i 12,7 km de litoral reconegut
Dues noves distincions reforcen el lideratge turístic i ambiental del municipi
Cullera ha aconseguit situar-se entre les cinc ciutats d’Espanya amb més quilòmetres de platges amb Bandera Blava, gràcies a un total de 12,7 quilòmetres de litoral distingit. Aquest reconeixement arriba després que les platges del Brosquil i del Mareny de Sant Llorenç obtinguen per primera vegada este distintiu internacional, sumant-se a les altres huit que han revalidat la certificació.
Amb aquestes noves incorporacions, la ciutat arriba a un rècord històric de 10 Banderes Blaves, consolidant-se com a líder a la província i mantenint-se entre les primeres posicions de la Comunitat Valenciana. Les platges que han renovat el distintiu són Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos, Cap Blanc, l’Escollera i Marenyet-l’Illa.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que este reconeixement és fruit del treball constant per mantindre les platges en perfecte estat i ha subratllat l’aposta per l’excel·lència en tot el litoral, incloses zones menys turístiques però molt utilitzades per la població local.
Les noves Banderes Blaves posen en valor espais com la platja del Mareny de Sant Llorenç, situada al Parc Natural de l’Albufera i envoltada d’un entorn natural privilegiat, i la del Brosquil, una extensa platja tranquil·la al sud del municipi.
A més, Cullera reforça el seu posicionament ambiental amb altres reconeixements com els senders blaus, arribant a un total de tres itineraris distingits, fet que la converteix en el municipi amb més senders blaus de tota la Comunitat Valenciana.