Cullera rep estudiants europeus dins del programa Erasmus+

Cullera ha rebut 35 estudiants europeus procedents d’Itàlia, Portugal, Lituània i Croàcia dins del programa Erasmus+
L’alumnat, acompanyat per estudiants de l’IES Llopis Marí, ha sigut rebut al Saló de Plens de la Casa Consistorial en un acte institucional de benvinguda.
Durant la seua estada, visitaran platges, el castell i espais emblemàtics, en una experiència que combina convivència, cultura i aprenentatge.
Este programa de la Unió Europea fomenta la mobilitat, l’intercanvi cultural i la inclusió social entre joves.
Cullera reforça el seu paper com a municipi obert a Europa i compromés amb l’educació i la joventut.