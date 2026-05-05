El Consorci de Bombers inicia la reforma integral del parc de Torrent amb una inversió de 2,5 milions

El Consorci Provincial de Bombers ha iniciat les obres de reforma integral del parc de Torrent, una actuació clau per a modernitzar unes instal·lacions amb prop de tres dècades d’antiguitat.
L’inici dels treballs ha comptat amb la presència del president del Consorci i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, i de l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, que han pogut comprovar de primera mà l’arrancada d’una intervenció llargament esperada.
La reforma, amb una inversió pròxima als 2,5 milions d’euros i un termini d’execució de 16 mesos, contempla una renovació completa de l’edifici amb nous espais funcionals, millores en l’hangar i una actualització general de les instal·lacions.
Malgrat la magnitud de les obres, el parc continuarà plenament operatiu durant tot el procés, garantint el servici a la ciutadania i la capacitat de resposta davant qualsevol emergència.
El projecte inclou la reorganització dels espais interiors, amb noves zones com sala de control, gimnàs, cuina, menjador, vestuaris i àrees d’intervenció, així com espais de descans en la planta superior. També es renovaran la façana, la coberta i els tancaments per a millorar l’eficiència de l’edifici.
El parc de Torrent és una infraestructura estratègica dins del sistema provincial d’emergències. Compta amb 57 efectius i dona servici directe a sis municipis amb una població aproximada de 225.000 habitants.
Durant 2025, el parc va registrar més de 1.200 intervencions, consolidant-se com un dels més actius de la província.