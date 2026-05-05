La Ruta de la Tapa d’Algemesí torna amb 20 establiments participants

Més participació i tapes a 2,5 euros cada dijous de maig
Concurs gastronòmic amb premis a la creativitat, tradició i producte local
El mes de maig recupera el protagonisme a Algemesí amb la celebració de la novena edició de la Ruta de la Tapa, una iniciativa que impulsa l’activitat econòmica dels establiments hostalers del municipi. A partir del 7 de maig i cada dijous, un total de 20 locals oferiran tres tapes cadascun per un preu de 2,5 euros, una proposta que enguany compta amb més participació que en edicions anteriors.
Els establiments podran presentar una de les seues creacions al concurs gastronòmic, on un jurat especialitzat premiarà les tres millors tapes amb subministraments de beguda valorats en 300 euros. Els guardons es dividiran en tres categories: tapa més casolana, tapa més innovadora i tapa amb productes de proximitat, posant en valor tant la tradició com la creativitat culinària.
Entre els locals participants es troben noms com Dulce Tentación, Trencadís Restaurant, Vermuteria La Querida o Pastisseria Monar, entre altres, que oferiran una variada proposta gastronòmica durant tot el mes.
L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacat que esta iniciativa s’ha consolidat com una cita clau per al sector hostaler i la dinamització comercial, ressaltant que l’augment de participants reflectix la implicació dels negocis locals i l’interés per promoure la qualitat i diversitat de la gastronomia del municipi.