València es consolida com a seu del circuit internacional de tenis amb la Copa Faulconbridge

El torneig arriba a la categoria Challenger 175 i situa València entre les sis seus mundials
Una cita esportiva de primer nivell amb impacte internacional i projecció social
València acollirà del 12 al 17 de maig la Copa Faulconbridge, un torneig organitzat pel Club de Tenis València amb la col·laboració de l’Ajuntament, que reforça la posició de la ciutat com a referent en el tenis professional masculí. La competició fa un salt qualitatiu en ascendir a la categoria ATP Challenger 175, la més alta abans de l’ATP Tour.
Este avanç situa València com l’única ciutat espanyola i una de les sis del món que alberga un torneig d’este nivell. La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha destacat que es tracta d’una oportunitat per impulsar tant l’esport d’elit com el seu impacte social, amb iniciatives vinculades a l’esport base i adaptat.
El canvi de dates del torneig respon a una estratègia per atraure jugadors de major nivell i augmentar la projecció internacional de l’esdeveniment. A més, es reforçarà l’experiència per al públic amb activitats paral·leles, una Fan Zone i propostes per a famílies i aficionats.
En el marc de la competició també es presentarà el llibre “Història de la Copa Faulconbridge” i es rendirà homenatge als extenistes Emilio Sánchez Vicario i Marisa Sánchez Vicario, en reconeixement a la seua trajectòria i contribució al prestigi del torneig.
Amb esta cita, València consolida el seu paper com a ciutat esportiva de referència internacional i continua apostant per esdeveniments de gran nivell que combinen competició, cultura i participació ciutadana.