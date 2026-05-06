Albal impulsa l’activitat física i la convivència en el Mes dels Majors

Albal ha celebrat una nova jornada d’activitat física i ball dirigida a persones majors dins de la programació del Mes dels Majors 2026.
L’activitat s’ha desenvolupat a la residència Antonio y Julio Muñoz Genovés, on jubilats i pensionistes del municipi s’han reunit per a participar en una sessió d’entrenament i ball guiada pel monitor Miquel Monzó.
La iniciativa, impulsada per la regidoria de Majors, té com a objectiu fomentar un envelliment actiu, promoure hàbits saludables i afavorir la convivència entre els participants.
La jornada ha combinat exercici físic amb moments de socialització i ha finalitzat amb un berenar de coca i orxata, en un ambient festiu i participatiu.
Des de l’Ajuntament han destacat la importància d’este tipus d’activitats per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i reforçar els vincles socials dins del municipi.
El Mes dels Majors continua amb una programació variada pensada per a oferir espais de trobada, participació i benestar.