València serà pionera a Europa amb punts de bany adaptats per a persones amb paràlisi cerebral

València es convertirà en la primera ciutat europea en disposar de punts de bany adaptats específicament per a persones amb paràlisi cerebral, en una iniciativa pionera que es posarà en marxa este mateix estiu.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha anunciat que el projecte començarà a la platja del Cabanyal i s’estendrà progressivament a altres zones del litoral.
Esta actuació forma part d’un projecte pilot impulsat per l’Ajuntament amb la participació d’entitats com AVAPACE, ASPACE, l’Institut de Biomecànica de València i el Centre Ortopèdia València.
L’objectiu és facilitar l’accés al bany en condicions d’igualtat, millorant l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.
A més, esta iniciativa s’emmarca en les polítiques municipals d’inclusió i accessibilitat, que incorporen també la creació d’una oficina municipal d’accessibilitat en comunicació, dirigida a persones amb necessitats comunicatives complexes.
L’anunci s’ha produït durant l’acte commemoratiu del 20 aniversari de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, celebrat a l’Ajuntament, on l’alcaldessa ha fet una crida a “canviar la mirada” i entendre la discapacitat com a part de la diversitat humana.
Amb este projecte, València reforça el seu compromís amb una ciutat més accessible, inclusiva i pensada per a totes les persones.