Alzira celebra el 10é aniversari del Nan@fest amb música i activitats familiars

Alzira acull este cap de setmana una nova edició del Nan@fest
El festival familiar en valencià que enguany arriba al seu desé aniversari, consolidat com una de les cites culturals més destacades per al públic infantil i familiar.
El parc de l’Alquenència serà l’escenari d’esta celebració els dies 9 i 10 de maig, amb una programació variada que inclou concerts, tallers, contacontes i activitats per a totes les edats.
Com a novetat, el festival se celebrarà per primera vegada junt amb la Biosfira, en una aposta per unir cultura, educació i sostenibilitat en un mateix espai.
Entre les propostes musicals destaquen actuacions com Canta Canalla, Nanets Band Rock, Trobadorets i La Factoria de Sons, a més d’una àmplia oferta d’activitats com la zona multiaventura, els Nan@jocs, tallers creatius, contacontes i espais temàtics.
Enguany s’incorpora Drila, la nova mascota que acompanya Dril i reforça la imatge del festival en esta edició especial.
El Nan@fest manté així la seua aposta per una oferta cultural accessible, en valencià i pensada per a les famílies, amb entrada gratuïta i una gran implicació del teixit associatiu local.