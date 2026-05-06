Barrachina i regants del Xúquer-Vinalopó reclamen al Govern l’execució urgent de l’embassament de San Diego

Reclamen una actuació urgent per a garantir el funcionament del sistema de regadiu que abasteix 1,5 milions de persones i 50.000 hectàrees agrícoles
La Generalitat advertix que sense l’embassament de San Diego no es pot assegurar un trasvase eficient i estable
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, junt amb els regants del sistema Xúquer-Vinalopó, ha reclamat al Govern central l’execució urgent de les obres de l’embassament de San Diego, considerat una infraestructura clau per al funcionament del trasvase.
Segons ha advertit el conseller, l’embassament és essencial perquè en l’actualitat es pot arribar a perdre fins a un 80% de l’aigua, fet que compromet greument l’eficiència del sistema. “Sense l’embassament de San Diego no hi ha un trasvase eficaç”, ha assegurat.
Una infraestructura estratègica per al sud de la Comunitat Valenciana
Barrachina ha destacat que no es tracta d’un problema puntual, sinó d’una qüestió de seguretat hídrica estructural, ja que el sistema dona servei a 105 entitats, 1,5 milions de persones i unes 50.000 hectàrees agrícoles.
El conseller ha remarcat que el Xúquer-Vinalopó és un element essencial per a l’equilibri ambiental, agrícola i territorial del sud de la Comunitat Valenciana, i ha alertat de les conseqüències que tindria la seua falta d’operativitat.
Inversió i obres en marxa
La Generalitat ha destinat 30 milions d’euros a obres del posttrasvase Xúquer-Vinalopó, amb actuacions en diversos trams del sistema de distribució.
Entre elles, destaca el Tram I, amb una inversió de 10 milions d’euros, i el Tram II, amb 20 milions, que milloren la connexió entre municipis com Novelda, Monforte del Cid i Agost.
Estes actuacions formen part d’un pla més ampli per a modernitzar les infraestructures hidràuliques i garantir el subministrament d’aigua tant per al regadiu com per a l’abastiment urbà.
Reclamacions al Govern central
Barrachina ha instat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a aprovar anualment els plans d’explotació del trasvase i ha demanat al Govern central un manteniment adequat de les infraestructures.
A més, ha reclamat que, en cas de fallades o falta de manteniment, es garantisquen compensacions en forma de recursos hídrics addicionals per als regants afectats.
Amb esta petició, Generalitat i regants insisteixen en la necessitat de garantir el bon funcionament i la seguretat del sistema Xúquer-Vinalopó, considerat fonamental per al futur agrícola i hídric del territori.