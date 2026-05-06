Camarero subratlla al Fòrum d’Ocupació de la UPV la connexió entre talent, empreses i administració com a clau del lideratge

La Comunitat Valenciana es posiciona com a líder a Espanya en creació d’ocupació jove gràcies a la col·laboració entre universitats, empreses i administració
El Consell destaca la importància de facilitar la primera oportunitat laboral i reforçar la inserció dels joves en el mercat de treball
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha visitat el Fòrum d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València (UPV), on ha destacat la importància de la connexió entre talent jove, empreses i administració com a factor clau per a situar la Comunitat Valenciana com a líder en creació d’ocupació juvenil a Espanya.
Durant la seua intervenció, ha subratllat que facilitar la primera oportunitat laboral als joves és una prioritat del Consell, ja que resulta essencial per a la construcció del seu projecte vital i professional.
Millora dels indicadors d’ocupació juvenil
Camarero ha remarcat les dades positives del mercat laboral, amb una reducció del 4,6 % de l’atur juvenil en l’últim any i un augment del 7,26 % en l’afiliació de menors de 30 anys, la qual cosa situa la Comunitat Valenciana com a referent estatal en creació d’ocupació jove.
A més, el nombre de joves afiliats a la Seguretat Social ha arribat a 367.645 persones, el registre més alt per a un mes d’abril des de l’inici de la sèrie històrica.
Els fòrums d’ocupació com a pont entre formació i treball
La vicepresidenta ha posat en valor el paper del Fòrum d’Ocupació de la UPV com un espai essencial de trobada entre estudiants i empreses, on es faciliten oportunitats laborals, pràctiques i orientació professional.
Segons ha indicat, estos espais permeten als joves conéixer les necessitats reals del mercat laboral i preparar millor la seua inserció professional.
Polítiques d’ocupació i formació
Camarero ha destacat també el treball de la Generalitat, a través de Labora, en programes de formació, orientació i intermediació laboral, així com en ajudes a la contractació de joves qualificats.
L’objectiu, ha assenyalat, és alinear la formació amb les necessitats del teixit productiu i generar un mercat laboral més dinàmic i amb més oportunitats.
Un mercat laboral connectat amb Europa
Durant la visita, la vicepresidenta ha recorregut els espais de Labora i de la xarxa EURES, que ofereixen informació sobre ocupació, formació i mobilitat laboral a Europa, així com assessorament sobre condicions de treball i ofertes internacionals.
Amb esta iniciativa, el Consell reafirma la seua aposta per un model d’ocupació basat en el talent jove, la innovació i la col·laboració institucional i empresarial.