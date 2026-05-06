Cullera explora un model europeu de voluntariat amb recompensa basat en crèdits intercanviables

L’Ajuntament estudia el sistema Účka de la República Txeca, que incentiva la participació ciutadana i impulsa el comerç local
El model, amb més de 5.000 participants, combina voluntariat, economia circular i cohesió social amb resultats positius
L’Ajuntament de Cullera participa en un projecte europeu dins del programa city-to-city amb l’objectiu de conéixer iniciatives innovadores de sostenibilitat i participació ciutadana, com el sistema Účka implantat a la ciutat txeca d’Ústí nad Labem.
Este model fomenta el voluntariat ciutadà mitjançant un sistema de recompenses, on les persones participants reben crèdits després de realitzar activitats com la neteja d’espais públics, manteniment urbà o accions mediambientals. Estos punts es poden intercanviar posteriorment en comerços locals, hostaleria o activitats culturals.
Un model d’economia circular amb impacte local
El sistema genera un model d’economia circular, ja que els beneficis es reinverteixen dins del municipi, contribuint a millorar els espais públics i reforçar el teixit econòmic i social.
Segons dades del projecte, més de 5.000 residents participen activament i els negocis locals han experimentat un increment del 20% en la clientela, demostrant l’impacte positiu de la iniciativa.
Participació i cohesió social
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que este model destaca per abordar de manera conjunta els àmbits mediambiental, econòmic i social, fomentant la participació activa de la ciutadania i la inclusió.
Per la seua banda, la regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, ha assenyalat que el projecte permet conéixer solucions reals i aplicables que poden millorar les estratègies municipals en matèria de participació i dinamització comercial.
Intercanvi d’experiències europees
Els projectes city-to-city faciliten que diferents ciutats compartisquen experiències i bones pràctiques, amb l’objectiu d’adaptar models d’èxit a les necessitats locals.
Amb esta iniciativa, Cullera busca avançar cap a un model innovador que convertisca el voluntariat en motor econòmic i social, reforçant la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible del municipi.