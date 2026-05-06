Emergències activa l’alerta taronja per fortes pluges al litoral sud de València i nord d’Alacant

El dijous 7 de maig es preveuen precipitacions intenses amb acumulats de fins a 80 mm i tempestes amb granís i vent fort
S’establix també alerta groga en gran part de la Comunitat Valenciana i es demana extremar les precaucions
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha activat l’alerta taronja per pluges intenses per a este dijous 7 de maig al litoral sud de València i al litoral nord d’Alacant, segons les previsions de l’AEMET.
En estes zones es preveuen precipitacions que poden arribar a 40 mm en una hora i fins a 80 mm en 12 hores, entre les 7.00 i les 21.00 hores, acompanyades de tempestes, possibles episodis de granís i ratxes de vent molt fortes.
Alertes grogues en gran part del territori
A més, s’ha establit alerta groga per pluges a l’interior de València, així com a l’interior i litoral sud d’Alacant i al litoral i interior sud de Castelló. També hi ha alerta groga per tempestes en tota la província de València i Alacant, i en zones del sud de Castelló.
En estes àrees, es preveuen acumulats de fins a 20 mm en una hora, també amb possibilitat de fenòmens adversos com granís i vent intens.
Recomanacions de seguretat
Davant esta situació, les autoritats recomanen extremar les precaucions i seguir els consells d’autoprotecció. Entre les mesures principals destaquen:
- Evitar circular per zones inundables o barrancs
- No intentar travessar acumulacions d’aigua
- Conduir amb prudència i preferentment per vies principals
- Informar-se de la situació meteorològica abans de desplaçar-se
També es demana als ajuntaments que adopten mesures preventives com no permetre l’estacionament en zones inundables, senyalitzar punts de risc i activar protocols d’emergència.
Les autoritats insistixen en la importància de seguir la informació a través de canals oficials i respectar les indicacions per a garantir la seguretat de la població davant este episodi de pluges intenses i tempestes.