III Trobada de Muixerangues a Guadassuar amb figures de cinc altures per primera vegada

La trobada reuneix colles de Guadassuar, Barcelona i la Safor en una jornada bianual marcada pel repte de construir figures de 5 alçades
L’esdeveniment celebra la tradició muixeranguera i el creixement de les colles amb un objectiu comú d’evolució i superació
Guadassuar acull la III Trobada de Muixerangues, una cita que se celebra de manera bianual i que enguany es presenta com una edició especialment significativa per la participació de diverses colles i pel repte tècnic plantejat.
En la trobada participen la Muixeranga de Guadassuar, la Muixeranga de Barcelona i la Muixeranga de la Safor, tres agrupacions amb trajectòries diferents però unides per la voluntat de preservar i impulsar la tradició muixeranguera.
La Muixeranga de Barcelona està formada per persones vinculades a la Comunitat Valenciana, procedents de comarques com la Ribera i l’Horta, que van impulsar la colla en 2017. Per la seua banda, la Muixeranga de la Safor, nascuda a Gandia en 2002, té com a objectiu recuperar una antiga tradició vinculada als gremis de la construcció del segle XIX.
La colla de Guadassuar, constituïda oficialment en 2017 tot i iniciar la seua activitat en 2016, arriba a la trobada amb un moment simbòlic després d’haver aconseguit la seua primera figura de 5 alçades, anomenada la Xopera, el passat 21 de gener de 2026.
Un repte compartit: les figures de cinc alçades
Enguany, la trobada es planteja com un repte conjunt, ja que totes les colles intentaran alçar figures de fins a cinc altures, un objectiu que suposa un pas important en la seua evolució tècnica.
Des de la colla local es destaca que, tot i ser una agrupació habitual de quatre altures, la voluntat és continuar avançant i superar nous reptes col·lectius, reforçant els valors de cooperació, esforç i tradició.
Amb esta trobada, Guadassuar es consolida com un punt de referència en el món muixeranguer, combinant identitat cultural, intercanvi entre colles i superació tècnica en una jornada festiva i simbòlica.