Pérez Llorca destaca el cooperativisme com a motor d’ocupació i cohesió social

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha posat en valor el paper del cooperativisme com a element clau per a generar ocupació i construir una societat “més justa i solidària”.
Ho ha fet durant l’entrega dels premis Pepe Miquel, organitzats per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en un acte celebrat a València que ha reunit representants del sector i institucions.
El cap del Consell ha destacat que el cooperativisme és una senya d’identitat del territori valencià, basat en la distribució de la riquesa, la corresponsabilitat i la igualtat social. En este sentit, ha remarcat que al voltant de 60.000 persones treballen en l’economia social, que representa aproximadament el 6% del PIB autonòmic.
Pérez Llorca també ha subratllat que la Comunitat Valenciana lidera la creació d’ocupació a Espanya, afirmant que “un de cada dos joves que busquen feina la troben ací”.
A més, ha defensat una administració més àgil, amb menys burocràcia i menor pressió fiscal, destacant el pla de simplificació administrativa com el més ambiciós del país.
Durant l’acte també s’ha reconegut la trajectòria de Juan Luis Durich, exdirector general de Consum, i el treball de la Universitat de València en la difusió del cooperativisme.
El president ha conclòs destacant la importància de continuar impulsant models econòmics que generen oportunitats i reforcen la cohesió social.