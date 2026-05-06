UGT-PV valora positivament les dades de l’atur a la Ribera en abril de 2026, però alerta de reptes estructurals

El descens de l’atur i l’augment de la contractació reflectixen una millora del mercat laboral, amb més estabilitat i qualitat de l’ocupació
El sindicat advertix que persistixen problemes com l’atur de llarga durada i la precarietat en determinats segments laborals
Segons les dades publicades per LABORA, l’atur registrat a la comarca de la Ribera durant el mes d’abril s’ha situat en 14.942 persones, amb una reducció de 166 persones respecte a març, la qual cosa representa un descens mensual del 1,10%.
En termes anuals, la comarca registra 817 persones aturades menys que en abril de 2025, amb una reducció del 5,18%, fet que confirma una evolució positiva del mercat laboral.
Augment de la contractació i major estabilitat
Durant el mes d’abril s’han registrat 7.407 contractes, 523 més que l’any anterior, amb un increment interanual del 7,60%. D’estos contractes, el 43,24% han sigut indefinits, la qual cosa suposa un augment del 19,78% respecte a l’any anterior, mentre que la contractació temporal ha descendit lleugerament.
La distribució per jornada mostra que el 59,98% dels contractes són a jornada completa, mentre que el 40,02% són a temps parcial.
Valoració sindical
El secretari general comarcal d’UGT-PV, Eduard Gómez, ha destacat que les dades reflectixen una millora del mercat laboral, habitual en el mes d’abril, amb una evolució positiva vinculada al creixement econòmic i a una major estabilitat després de la reforma laboral de 2021.
Segons Gómez, s’ha produït un augment del contracte indefinit, que evidencia un canvi estructural cap a una ocupació més estable i de major qualitat.
Reptes pendents del mercat laboral
Tot i els avanços, el sindicat alerta de la persistència d’un nucli dur d’atur estructural, especialment l’atur de llarga durada, que dificulta la reinserció laboral d’una part significativa de la població.
UGT-PV també reclama abordar reformes per a millorar el mercat de treball, com la regulació del règim d’acomiadament, el reforç de les garanties laborals i una limitació del contracte a temps parcial per a evitar situacions de precarietat.
El sindicat defensa que només amb reformes estructurals, millora salarial i polítiques actives d’ocupació es podrà consolidar un mercat laboral més estable, productiu i socialment just.