Albal dona inici al Mes dels Majors 2026 amb activitats durant tot el mes de maig

El municipi impulsa una programació per a fomentar la convivència i l’envelliment actiu
Les activitats estan dirigides a persones jubilades i pensionistes

Albal ha posat en marxa este mes de maig una nova edició del Mes dels Majors 2026, una iniciativa que convertirà el municipi en un espai de convivència, participació i activitats per a les persones majors.

La programació està pensada per a jubilats i pensionistes, amb l’objectiu de promoure un envelliment actiu i oferir espais on continuar gaudint, compartint experiències i mantenint una vida social activa.

Durant tot el mes es duran a terme diferents activitats culturals, socials i d’oci que busquen reforçar el benestar emocional i la participació de la gent major en la vida del municipi.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Albal reafirma el seu compromís amb les persones majors, impulsant polítiques que fomenten la convivència, l’activitat i la qualitat de vida en esta etapa vital.

