Alzira i Casa 47 estudien fórmules per a ampliar el parc públic d’habitatge assequible

L’Ajuntament proposa destinar vivendes i solars de la Sareb a lloguer social
La col·laboració busca facilitar l’accés a l’habitatge per a joves i persones majors
L’Ajuntament d’Alzira ha mantingut una reunió de treball amb representants de Casa 47, la nova empresa pública estatal impulsada pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, amb l’objectiu d’explorar vies de col·laboració per a ampliar el parc públic d’habitatge assequible al municipi.
En la trobada van participar l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez; el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis; la regidora d’Habitatge, Amèlia Blanquer; personal tècnic municipal i representants de Casa 47, entre ells la seua presidenta, Leire Iglesias.
Durant la reunió, el consistori va plantejar la possibilitat de destinar a lloguer assequible les vivendes propietat de la Sareb a la ciutat, així com aprofitar els solars disponibles per a impulsar la construcció de vivendes de protecció pública. Actualment, a Alzira hi ha aproximadament 170 habitatges i prop de 40 solars procedents de la Sareb, que es troben en procés de traspàs a Casa 47.
A més, també es va estudiar la construcció de vivenda assequible en solars municipals i el foment del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús dins del nou Pla Estatal d’Habitatge.
L’alcalde, Alfons Domínguez, ha valorat positivament la reunió i ha destacat la “actitud molt proactiva” de Casa 47, afirmant que la col·laboració entre administracions és clau per a “aconseguir un major parc públic d’habitatge assequible”.
Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha recordat que la mobilització dels habitatges de la Sareb per a lloguer assequible ha sigut una reivindicació municipal durant tot el mandat, mentre que la regidora d’Habitatge, Amèlia Blanquer, ha assenyalat que esta col·laboració “obri una via real per a avançar en l’accés a l’habitatge” al municipi.