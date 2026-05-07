El cribratge neonatal permet detectar a temps malalties en més de 400 bebés

La Comunitat Valenciana aconseguix una participació del 99,86 % en els programes de detecció precoç
L’Hospital La Fe consolida nous biomarcadors per a detectar riscos durant l’embaràs
El programa de cribratge neonatal de la Conselleria de Sanitat ha permés detectar de manera precoç malalties en més de 400 bebés durant els últims deu anys, millorant notablement el seu pronòstic i qualitat de vida.
Així s’ha destacat durant la XXXVIII Jornada de l’Associació Valenciana d’Especialistes del Laboratori Clínic, celebrada a l’Hospital La Fe de València, on els especialistes han posat en valor la importància del diagnòstic precoç per a evitar danys irreversibles.
Entre les patologies detectades gràcies a estes tècniques avançades es troben el hipotiroïdisme congènit, la fibrosi quística o la fenilcetonúria.
La directora general de Salut Pública, Begoña Comendador, ha remarcat que la Comunitat Valenciana registra una participació del 99,86 % en els programes de cribratge neonatal, considerats una ferramenta “fonamental” dins dels serveis sanitaris.
Actualment, el programa permet detectar 28 malalties diferents, encara que està previst ampliar-lo amb noves patologies, inclosa la immunodeficiència combinada severa.
Durant la jornada també s’ha destacat el programa pilot de cribratge de l’Atròfia Muscular Espinal, impulsat per l’IIS La Fe i l’Hospital La Fe des de 2022. Este programa analitza cada any prop de 40.000 nounats i ha possibilitat incorporar esta malaltia a la prova del taló en 2025.
Els especialistes han subratllat que tractar els bebés abans de l’aparició dels símptomes pot canviar completament la seua evolució i, en alguns casos, permetre un desenvolupament motor normal.
A més, els professionals han explicat que algunes alteracions detectades en els nounats han permés descobrir malalties metabòliques ocultes en les mares, obrint noves oportunitats de tractament.
La jornada també ha abordat el cribratge prenatal de la preeclàmpsia, una complicació de l’embaràs que pot afectar tant la mare com el fetus. En este àmbit, l’Hospital La Fe ha consolidat l’ús de biomarcadors sanguinis, com la proteïna PlGF, que ajuden a identificar embarassos de risc i millorar el seguiment mèdic.