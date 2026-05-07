Gran acollida a la xarrada sobre la flora de la Murta i l’Alzira més desconeguda

L’Associació de Veïns de l’Alborxí-Centre ha celebrat amb gran participació la xarrada “La flora de la Murta i l’Alzira insòlita”, una activitat cultural que ha despertat un notable interés entre el veïnat.
L’acte, impartit per Salva Íñigo i Rubén Pastor, va reunir nombroses persones assistents que ompliren l’espai i seguiren amb atenció les explicacions sobre la riquesa natural del paratge de la Murta i diferents curiositats històriques i patrimonials d’Alzira.
Durant la conferència es van donar a conéixer aspectes poc habituals i desconeguts de la ciutat, combinant natura, història i patrimoni local en una proposta divulgativa i participativa.
Des de l’associació han volgut agrair la proximitat i capacitat divulgativa dels ponents, destacant l’interés despertat entre el públic assistent.
A més, durant l’acte també es va felicitar públicament a Rubén Pastor pel seu recent nomenament com a Cronista Oficial d’Alzira per part de l’Ajuntament, en reconeixement a la seua trajectòria i compromís amb la història local.
L’associació veïnal ha destacat la importància d’este tipus d’iniciatives per a fomentar el coneixement del patrimoni natural i cultural de la ciutat, així com la participació ciutadana.
