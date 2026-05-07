La Biblioteca d’Alcàsser acull una exposició amb el talent creatiu de l’alumnat del CEIP Jaume I

Alcàsser acull estos dies l’exposició INNOV@ Plàstica, una iniciativa que transforma la sala infantil de la biblioteca municipal en un espai dedicat a la creativitat i la imaginació.
La mostra recull treballs elaborats per l’alumnat del CEIP Jaume I, dins d’un projecte educatiu que aposta per l’expressió artística i el desenvolupament creatiu dels més menuts.
L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 11 de maig i permet descobrir diferents creacions plàstiques elaborades pels estudiants, posant en valor el talent i la capacitat imaginativa de l’alumnat.
Des de l’Ajuntament han destacat la importància de fomentar iniciatives culturals i educatives que estimulen la participació i la creativitat en l’àmbit escolar.
La proposta convertix la biblioteca en un punt de trobada entre educació, art i cultura, acostant el treball dels centres educatius a la ciutadania.
Alcàsser dona protagonisme a la creativitat infantil amb l’exposició INNOV@ Plàstica.