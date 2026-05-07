La Generalitat presenta la primera Estratègia Valenciana contra el tràfic de dones i xiquetes amb fins d’explotació sexual

La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha presentat la primera Estratègia Valenciana contra el tràfic de dones i xiquetes amb fins d’explotació sexual per al període 2026-2027.
La iniciativa compta amb una dotació pròxima als sis milions d’euros i té com a objectiu previndre, detectar, combatre i erradicar esta forma d’explotació, així com garantir la protecció integral de les víctimes.
Durant la presentació, Camarero ha assegurat que esta estratègia és una “fulla de ruta clara, rigorosa i eficaç” per a oferir respostes, recursos i solucions davant “una de les formes més cruels de violència contra les dones i xiquetes”.
La vicepresidenta ha destacat que el programa situa les víctimes “en el centre”, oferint oportunitats reals de recuperació, autonomia i inserció sociolaboral.
L’acte ha comptat amb la participació de la secretària autonòmica d’Igualtat, Asunción Quinzá; el comissionat per a la lluita contra la violència sobre la dona, Felipe del Baño; així com representants d’entitats socials i professionals vinculats al Programa Alba.
Precisament, Camarero ha destacat que este programa va atendre durant 2025 més de 6.000 dones, un 37% més que l’any anterior, fet que ha portat la Generalitat a incrementar en més d’un 35% el pressupost destinat a este recurs.
La nova estratègia s’articula en sis grans eixos d’actuació: prevenció i sensibilització, detecció i assistència integral, cooperació internacional, coordinació institucional, persecució del delicte i avaluació de les polítiques públiques.
Entre les mesures previstes es contempla reforçar la formació dels professionals, millorar els protocols de detecció i assistència, augmentar la coordinació entre administracions i intensificar la persecució de les xarxes d’explotació sexual.
Segons ha remarcat la vicepresidenta, es tracta d’una estratègia “viva i adaptable”, que es revisarà cada dos anys per a donar resposta als nous escenaris i necessitats detectades.
