La UREC del Consorci de Bombers culmina un exigent exercici anual de 36 hores a Buñol

La Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes (UREC) del Consorci Provincial de Bombers de València ha finalitzat el seu exercici anual de camp després de 36 hores ininterrompudes d’entrenament a les instal·lacions de l’antiga cimentera de Buñol.
L’exercici, conegut com a FIELDEX (Field Exercise), s’ha desenvolupat entre els dies 5 i 7 de maig i arriba enguany a la seua setena edició.
Es tracta d’un entrenament intensiu que permet posar a prova les capacitats d’esta unitat especialitzada en rescats en estructures col·lapsades i grans catàstrofes.
La UREC ha participat en emergències de gran magnitud com la DANA a la Comunitat Valenciana i també en missions internacionals a Turquia i Líbia.
En esta edició també ha participat l’ERICAM, l’Equip de Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid, una unitat de referència estatal certificada per INSARAG i amb reconeixement internacional en intervencions de rescat.
L’equip madrileny ha desplegat a Buñol un dispositiu de 42 efectius, permetent treballar conjuntament amb la UREC i compartir tècniques, protocols i sistemes d’actuació.
Durant les jornades s’han realitzat tallers pràctics de recerca tècnica, rescat amb tirolina, unitats canines, assistència sanitària, ús de drons i comunicacions via satèl·lit amb tecnologia Starlink.
A més, els equips han treballat aspectes clau de coordinació operativa i gestió d’emergències en grans catàstrofes.
Des del Consorci destaquen que este tipus d’exercicis reforcen la preparació dels equips d’intervenció i milloren la coordinació entre serveis d’emergència davant situacions complexes.
