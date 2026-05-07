Pérez Llorca destaca la recuperació de l’estabilitat institucional i l’impuls de l’ocupació en els primers mesos al capdavant del Consell

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat en la sessió de control de Les Corts la gestió del Consell durant els seus primers cinc mesos de mandat
Destacant la recuperació de l’estabilitat institucional i l’impuls de l’ocupació i l’economia a la Comunitat Valenciana.
Durant la seua intervenció, el cap del Consell ha assegurat que el govern valencià està aplicant mesures de simplificació administrativa, reducció de burocràcia i baixada d’impostos per a afavorir el creixement econòmic i la creació d’ocupació.
Pérez Llorca ha destacat que en l’últim any s’han creat més de 110.000 llocs de treball a la Comunitat Valenciana, una xifra que, segons ha remarcat, quasi duplica la mitjana estatal.
També ha subratllat que la Comunitat és una de les autonomies que més ha reduït l’atur femení i el territori on més jóvens troben treball a Espanya, a més de liderar la creació d’ocupació tecnològica amb més de 4.500 noves afiliacions en sectors intensius en tecnologia.
El president ha criticat també la falta de suport del Govern central, denunciant la infrafinançació autonòmica, els retards en l’arribada de fons estatals i el bloqueig d’infraestructures estratègiques com el Corredor Mediterrani, l’ampliació de l’aeroport de Manises o el transvasament Tajo-Segura.
En relació amb la reconstrucció després de la DANA, Pérez Llorca ha defensat la gestió de la Generalitat i ha assegurat que gran part de les obres competència del Consell ja estan pràcticament finalitzades.
En matèria sanitària, ha destacat la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques prioritàries, així com les inversions en equipaments per al diagnòstic del càncer i el desenvolupament del futur centre de protonteràpia vinculat a l’Hospital La Fe.
Pel que fa a educació, ha remarcat que este curs la Comunitat Valenciana compta amb més de 80.000 docents, així com inversions de 320 milions d’euros en infraestructures educatives i 326 milions destinats a la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys.