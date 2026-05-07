Silla celebra la II Setmana Cultural de la Dansa dels Porrots

Silla acull este mes la II Setmana Cultural de la Dansa dels Porrots, una iniciativa que posa en valor una de les tradicions més arrelades i singulars del municipi.
En esta edició, el programa incorpora com a eix central la figura de la Dona Porrot, amb l’objectiu de visibilitzar el seu paper dins d’esta expressió cultural centenària.
La programació inclou una exposició divulgativa i diverses activitats complementàries que permeten conéixer l’origen, evolució i significació de la Dansa dels Porrots, considerada un dels símbols identitaris de Silla. Les propostes estan pensades per apropar esta tradició tant a la ciutadania com a les noves generacions.
Amb esta iniciativa, el municipi reforça el seu compromís amb la preservació del patrimoni cultural immaterial i amb la difusió de les seues manifestacions festives més representatives, posant en relleu el valor històric i social d’esta dansa.