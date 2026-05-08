Alzira celebra la Setmana Internacional dels Museus amb activitats centrades en el 750 aniversari de Jaume I

El MUMA i espais patrimonials acullen conferències, rutes i visites teatralitzades
La programació s’emmarca en el Dia Internacional dels Museus amb el lema “Museus que unixen un món dividit”
Alzira celebra del 12 al 18 de maig de 2026 la Setmana Internacional dels Museus amb un ampli programa d’activitats al MUMA i altres espais patrimonials, amb motiu del Dia Internacional dels Museus (18 de maig) i sota el lema “Museus que unixen un món dividit”.
La programació posa el focus en el 750 aniversari de la mort de Jaume I, que vertebra bona part de les propostes culturals d’enguany i convida la ciutadania a redescobrir el paper dels museus com a espais de memòria, innovació i identitat cultural.
Entre les activitats destacades, el regidor de Patrimoni Històric i Turisme, Xavier Pérez, ha subratllat la presentació de la maqueta de la Casa Reial, la projecció de tres vídeos sobre Jaume I a Alzira i una conferència a càrrec d’un professor de la Universitat d’Oxford, que analitzarà el mur islàmic conservat al MUMA.
També destaca la donació de pintures d’Antonio Espinar, dedicades a Jaume I, que passen a formar part del patrimoni del museu municipal.
El programa inclou conferències, rutes urbanes, visites guiades i activitats teatralitzades, com la ruta “Les dones de Jaume” o el “Misteri de la mocadorà”, així com jornades de portes obertes al MUMA i espais com l’ETNOMUMA.
La setmana culminarà el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, amb una conferència de la Universitat d’Oxford sobre el zócalo pintat d’Alzira i el seu context mediterrani, reforçant la projecció internacional del patrimoni local.
Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia en alguns casos a través dels canals habilitats per l’Ajuntament d’Alzira.