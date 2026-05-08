Benifaió impulsa noves inversions en infraestructures, oci i mobilitat

L’Ajuntament de Benifaió ha anunciat nous projectes d’inversió al municipi centrats en la millora d’espais públics, infraestructures i serveis per a la ciutadania.
L’alcaldessa, Marta Ortiz, ha avançat algunes de les actuacions que ja estan en marxa o en fase de licitació, destacant la importància d’estes inversions per al futur del poble.
Entre les iniciatives destaca la remodelació de la zona SAU del municipi, on s’instal·larà una nova àrea de jocs infantils. La inversió prevista ronda els 190.000 euros i s’espera que les obres puguen iniciar-se pròximament després del procés de contractació.
A més, Benifaió també comptarà amb actuacions de millora a l’estació de tren, amb una inversió pròxima als 200.000 euros per modernitzar les instal·lacions i garantir una millor accessibilitat.
Un altre dels projectes destacats és la modernització del sistema de reg del terme municipal.
Finalment, l’alcaldessa també ha informat sobre el futur projecte de drenatge al barranc del Tramussser, una actuació llargament reivindicada pel municipi per a reduir el risc d’inundacions i millorar la seguretat en l’entorn de les vies del tren. Segons ha explicat Marta Ortiz, el projecte ja es troba en fase de licitació i contempla una inversió de prop de 13 milions d’euros per part del Ministeri.
Amb tot, Benifaió afronta una etapa de transformació amb projectes que busquen millorar la qualitat de vida, la mobilitat i les infraestructures del municipi.