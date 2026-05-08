Catalá anuncia la reobertura al trànsit de Pérez Galdós després de l’estiu

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les obres de reurbanització de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, una actuació que ha qualificat com “la més important i complexa executada a la ciutat en les últimes dècades”.
Acompanyada pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, Catalá ha supervisat l’estat dels treballs en el tram entre els carrers Castán Tobeñas i Linares, on ja s’aprecia la nova configuració urbana amb voreres més àmplies, nou arbrat i espais per als vianants.
L’alcaldessa ha avançat que la previsió municipal és reobrir al trànsit esta via principal després de l’estiu, coincidint amb la tornada al col·legi al mes de setembre, amb l’objectiu de descongestionar la mobilitat de la zona.
El projecte contempla voreres d’entre cinc i set metres d’amplària, la creació de tres zones infantils, 2,4 quilòmetres de carril bici i 15 noves parades d’autobús amb més espai i ombra.
Catalá ha destacat que esta transformació convertirà Pérez Galdós “en una de les vies més boniques i agradables de la ciutat”, gràcies també a la plantació d’arbrat i a la instal·lació de nou mobiliari urbà.
Les obres, amb una inversió de 23,9 milions d’euros, afecten una superfície de prop de 100.000 metres quadrats al llarg de més de dos quilòmetres. Actualment treballen una mitjana de 150 operaris diaris, amb seguiment setmanal per part dels servicis municipals.
Una vegada recuperat el trànsit, continuaran els treballs d’urbanització, mobiliari i jardineria fins a finals d’any, quan està prevista la finalització de la renovació integral.
A més, l’alcaldessa ha anunciat la pròxima posada en marxa d’un bo comerç per a dinamitzar els negocis afectats per les obres i fomentar el consum en la zona.
Pérez Galdós entra en la recta final d’una transformació urbana que canviarà la mobilitat i la imatge d’un dels principals eixos de València.