El Consorci de la Ribera acull una reunió europea per a reforçar la preparació davant catàstrofes naturals

Cooperació europea per a la gestió de catàstrofes
La Ribera aposta per la preparació i la resiliència climàtica
El Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha acollit a Alzira una reunió transnacional del projecte europeu RISE Resilient Communities, emmarcat dins del programa Erasmus+ de la Unió Europea.
La trobada ha reunit representants d’Espanya, Itàlia, Ucraïna, Turquia i Irlanda amb l’objectiu de treballar conjuntament en estratègies de preparació i resposta davant catàstrofes naturals mitjançant l’educació d’adults, la innovació i les ferramentes digitals.
En la jornada han participat el president del Consorci de la Ribera, Toni Barea, així com representants dels departaments d’educació ambiental i promoció econòmica.
El projecte RISE promou la recuperació sostenible després de desastres naturals i busca reforçar la resiliència comunitària a llarg termini.
Entre les línies de treball destaca la creació d’un programa formatiu destinat a educadors, líders comunitaris i alumnat adult de territoris afectats per situacions d’emergència.
Durant la reunió s’han abordat diferents casos pràctics relacionats amb terratrémols, incendis forestals, inundacions, temporals o conflictes bèl·lics, i s’ha posat especial atenció a les lliçons apreses després de la DANA de 2024.
El projecte contempla també la creació d’una guia de bones pràctiques, una base de dades digital i un portal d’aprenentatge en línia amb ferramentes per a millorar la preparació de les comunitats davant riscos climàtics i emergències.
A més, s’impulsarà un laboratori virtual d’innovació per a desenvolupar solucions tecnològiques i col·laboratives aplicades a la gestió de catàstrofes.
Segons ha assenyalat Toni Barea, “la DANA ens va confirmar que necessitem una millor preparació davant episodis d’inundacions i riscos climàtics que poden afectar el nostre territori”.
El projecte està coordinat pel mateix Consorci de la Ribera i compta amb la participació d’entitats i institucions d’Itàlia, Ucraïna, Turquia i Irlanda.
