LA UNIÓ denuncia que 41 joves agricultors i ramaders s’han quedat sense ajudes per falta de pressupost

Reclamen destinar 733.821 euros de fons FEADER per a evitar exclusions en les ajudes a la primera instal·lació
L’organització alerta que la situació posa en dubte les polítiques de relleu generacional del Consell
La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciat que un total de 41 joves agricultors i ramaders han quedat fora de les ajudes a la primera instal·lació per la falta de pressupost de la Conselleria d’Agricultura, malgrat complir tots els requisits establits en la convocatòria.
L’organització reclama que es destinen els 733.821,65 euros addicionals procedents del mecanisme FEADER a ampliar la convocatòria i rescatar part dels expedients exclosos, que sumen un total necessari de 1,85 milions d’euros.
Segons LA UNIÓ, aquests fons europeus es van concedir a la Comunitat Valenciana per la seua bona execució del programa i evidencien que existeix marge per a incrementar la dotació de les ajudes. Per això, considera que el problema “ja no és tècnic ni normatiu, sinó de voluntat política”.
L’organització critica també la falta d’informació sobre aquesta reassignació de fons, que s’hauria produït poc abans de la resolució de les ajudes, deixant fora desenes de joves que havien presentat projectes viables.
LA UNIÓ assenyala que aquesta quantitat addicional permetria cobrir prop del 40 % del dèficit pressupostari i reduir significativament el nombre de persones excloses.
L’entitat agrària considera “profundament contradictori” que es parle de suport al relleu generacional mentre s’impedeix l’accés a ajudes essencials per a la incorporació al sector agrari.
Segons l’organització, cada expedient rebutjat suposa una explotació menys i un pas enrere per al medi rural valencià, ja que aquestes ajudes són “una eina clau per a garantir el futur del sector”.
Finalment, LA UNIÓ reclama que els fons FEADER es destinen íntegrament a aquesta línia d’ajudes i que, si és necessari, s’amplie la dotació amb altres recursos del PEPAC o amb fons propis de la Generalitat, per tal de no deixar fora cap jove que complisca els requisits.