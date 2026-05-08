L’Ajuntament de Sueca saneja els comptes i torna a l’estabilitat pressupostària

El consistori passa de números rojos a un romanent positiu de més de 6,5 milions d’euros
Els ingressos augmenten i el deute es redueix en més d’1,1 milions d’euros
L’Ajuntament de Sueca ha aconseguit tornar a complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària després de les mesures aplicades en el marc del Pla Econòmic Financer, revertint la situació negativa registrada en 2024.
Segons les dades de la liquidació del pressupost de 2025, el municipi passa d’un romanent de tresoreria negatiu de -403.549,58 euros en 2024 a un romanent positiu de +6.535.866,49 euros en 2025, marcant un canvi significatiu en la salut financera del consistori.
En paral·lel, l’Ajuntament ha registrat un increment dels ingressos, que passen de 35.740.577,53 euros en 2024 a 41.868.630,56 euros en 2025, mentre que la despesa es redueix de 37.325.213,02 euros a 32.591.130,26 euros.
Un altre dels indicadors destacats és la reducció del deute viu, que baixa en 1.189.034,59 euros, passant de 6.973.582,86 euros en 2024 a 5.784.548,27 euros en 2025. Este descens situa el percentatge de deute sobre ingressos corrents en 14,65%, molt per davall del 21,17% de l’exercici anterior.
El consistori també ha assolit el compliment de la regla de gasto i del període mitjà de pagament, segons l’informe d’Intervenció, que destaca la millora global de tots els indicadors econòmics.
L’alcalde de Sueca ha subratllat que les mesures adoptades han sigut “dures però necessàries” per revertir una situació financera complicada, i ha destacat que el resultat és fruit de “la contenció del gasto i la responsabilitat en la gestió”.
Tot i la millora, el govern municipal ha apel·lat a la prudència, recordant que encara existeixen obligacions econòmiques importants i que la situació econòmica general obliga a mantindre una gestió rigorosa dels recursos públics.