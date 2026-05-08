Pérez Llorca destaca els beneficis de la Unió Europea per al desenrotllament de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha posat en valor els beneficis que ha suposat per a la Comunitat Valenciana la integració d’Espanya en la Unió Europea fa quaranta anys.
Ho ha fet durant l’acte institucional celebrat amb motiu del Dia d’Europa a Castelló de la Plana, on ha destacat que la pertinença a la UE ha permés impulsar actuacions i infraestructures clau al territori valencià.
Entre elles, el cap del Consell ha mencionat la regeneració de l’Albufera, així com el desenrotllament de Metrovalencia i el TRAM.
Pérez Llorca ha assegurat que formar part de la Unió Europea ha aportat “beneficis, drets i obligacions” i ha remarcat la importància de continuar treballant “per l’impuls social, democràtic, de llibertat i de pau” que representa el projecte europeu.
El president també ha subratllat la necessitat de reforçar el coneixement de les institucions europees entre els més jóvens.
Per això, ha anunciat que el pròxim curs escolar 2026-2027 s’incorporarà una assignatura optativa sobre la Unió Europea en Batxillerat.
Segons ha explicat, l’objectiu és que l’alumnat conega millor “d’on venim, on estem i cap a on hem d’anar” dins del projecte europeu.
Durant l’acte també s’han entregat els premis dels concursos escolars sobre la Unió Europea impulsats per la Generalitat, amb treballs de dibuix, còmic i reels d’Instagram destinats a fomentar els valors europeus entre l’alumnat.
A més, s’han lliurat els guardons de la quarta edició del concurs Europa en Lletres i Colors organitzat per la Diputació de Castelló.
La Generalitat reivindica Europa com a motor de progrés, convivència i oportunitats per a les noves generacions.