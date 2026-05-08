Pérez Llorca es reunix amb el rector de la Universitat de València i entrega el Segell de Patrimoni Europeu a La Nau

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantingut una reunió institucional amb el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia.
En la trobada també ha participat la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí.
Durant l’encontre, el cap del Consell ha destacat la posada en marxa del Pla de finançament plurianual 2026-2029 per a les universitats valencianes, destinat a garantir recursos per a la docència, la investigació i la transferència de coneixement.
Segons ha explicat Pérez Llorca, este pla pretén reforçar la qualitat educativa i oferir més oportunitats a l’alumnat, al mateix temps que permet corregir desequilibris econòmics acumulats durant anys.
En este marc, la Universitat de València comptarà amb un pressupost superior als 373 milions d’euros.
A més, durant l’acte institucional, el president ha entregat al rector el Segell de Patrimoni Europeu concedit per la Comissió Europea al Centre Cultural La Nau.
Este reconeixement posa en valor el paper històric i simbòlic de la seu fundacional de la Universitat de València en la construcció de l’Europa actual.
Amb esta distinció, La Nau es convertix en el primer espai de la Comunitat Valenciana i el quint d’Espanya que rep este reconeixement europeu.
La Nau de la Universitat de València rep el Segell de Patrimoni Europeu pel seu valor històric i cultural.