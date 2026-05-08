Pérez Llorca presidix a Castelló un ple del Consell centrat en habitatge, transport i patrimoni cultural

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidit este dijous el ple del Consell celebrat a la Casa dels Caragols de Castelló de la Plana, seu del Govern valencià a la capital castellonenca.
La reunió del Consell ha abordat diferents mesures en matèria d’habitatge, transport públic i patrimoni cultural, així com iniciatives vinculades a la recuperació després de la DANA d’octubre de 2024.
Entre els principals acords destaca l’aprovació de noves ajudes urgents al lloguer per a famílies afectades per la DANA, amb una dotació global de set milions d’euros.
Segons ha explicat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, estes ajudes donen continuïtat a la primera convocatòria, que ja va beneficiar 1.436 famílies, i permeten ampliar durant un any més les subvencions per a persones que encara no poden tornar a les seues vivendes habituals. Les ajudes podran arribar fins als 800 euros mensuals durant un màxim de 12 mesos.
En matèria d’infraestructures, el Consell ha autoritzat la futura concessió de la línia d’autobús CV-214 Torrevieja–Alacant, dins de l’aposta per reforçar el transport públic al Baix Segura i millorar la mobilitat de més de 400.000 persones.
A més, el ple ha aprovat un conveni amb el Consorci Casa del Mediterrani d’Alacant, amb una aportació de 200.000 euros destinada a activitats de cultura, cooperació, medi ambient i joventut.
En l’àmbit cultural, s’ha declarat Bé d’Interés Cultural Immaterial la tradició musical valenciana representada per les orquestres i rondalles de pols i pua, amb més de tres segles d’història.
Després del ple, Pérez Llorca ha fet una declaració institucional amb motiu del 40 aniversari de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea, destacant els beneficis en infraestructures, desenvolupament econòmic i cohesió social per a la Comunitat Valenciana.
El cap del Consell ha defensat la necessitat que la Comunitat Valenciana continue tenint veu a Europa per a protegir la indústria, l’agricultura, la cultura i els interessos del territori valencià.
Castelló ha acollit un nou ple itinerant del Consell amb mesures centrades en la reconstrucció, la mobilitat i la defensa del patrimoni valencià.