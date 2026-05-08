Pérez Llorca rep a les Bellees del Foc 2026 i destaca el seu paper com a ambaixadores de la cultura alacantina

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebut a les Bellees del Foc d’Alacant 2026, María Pastor González i Leire Arellano Ruiz, així com a les seues Dames d’Honor.
En la trobada també ha participat el president de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares.
Durant la recepció institucional, el cap del Consell ha reiterat el suport de la Generalitat a les Fogueres d’Alacant, una de les festes més representatives de la Comunitat Valenciana.
Pérez Llorca ha destacat especialment la renovació de l’acord de col·laboració que permetrà destinar 32.000 euros a la participació d’una vintena de bandes de música en l’acte de l’Inici de la Festa, preludi del pregó oficial.
El president també ha posat en valor la projecció cada vegada més important de les Fogueres en l’àmbit nacional i internacional.
Així mateix, ha remarcat el paper que desenvolupen les màximes representants de la festa com a ambaixadores de la cultura, les tradicions i la identitat d’Alacant.
