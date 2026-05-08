Sanitat fa seguiment d’una resident a Alacant que va viatjar en l’avió de la dona morta posteriorment per Hantavirus

La pacient, de 32 anys, presenta simptomatologia respiratòria lleu
Sanitat aplica el protocol preventiu aprovat pel Ministeri i traslladarà la dona a una habitació amb pressió negativa
La Conselleria de Sanitat està fent seguiment de l’evolució d’una dona de 32 anys resident a Alacant que va viatjar en el mateix avió del qual va ser evacuada una dona que posteriorment va morir després d’abandonar el creuer MV Hondius a causa d’un possible cas d’Hantavirus.
La pacient presenta símptomes respiratoris lleus i, com a mesura preventiva i seguint el protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat, serà traslladada a una habitació amb pressió negativa d’un hospital de la província d’Alacant.
Segons ha informat Sanitat, a la dona se li practicaran proves i les mostres seran enviades al Centre Nacional de Microbiologia, que preveu obtindre els resultats entre 24 i 48 hores.
La Direcció General de Salut Pública ha contactat amb la pacient després de rebre una alerta a través del Sistema Europeu d’Alertes, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat.
La Conselleria ha assegurat que continuarà informant sobre l’evolució del cas, atesa la rellevància pública i internacional d’este episodi sanitari.